Адмирал Комоедов посоветовал руководству ВМС США заниматься военными делами, а не политикой

Командующий ВМС США адмирал Роберт Берк заявил, что по российским кораблям будет открыт огонь, если американские военные расценят их действия как угрозу. На такое заявление сразу же отреагировал адмирал запаса Владимир Комоедов. Об этом сообщил сайт «ПолитРоссия».

«Ему лучше заниматься военными делами, а не политикой», — заявил российский адмирал.

Комоедов также подчеркнул, что слова Берка «пахнут явной угрозой». В случае удара США по Черноморскому флоту Россия будет отвечать. У капитанов кораблей ВМФ РФ есть такое право.

«В боевом составе Военно-морского флота России у командира корабля есть право самому принять решение, если его атакует противник. Это не ново для военных моряков», — заявил бывший командующий Черноморским флотом.

Российские военные всегда действуют очень грамотно, поэтому военному флоту США не стоит беспокоиться, если только они не задумали что-то нехорошее, заключил Комоедов.