Танк новозеландца Боба Сэмпла, построенный в начале Второй мировой войны, является худшим творением танкостроения в истории. Об этом в своей колонке для издания 19fortyfive написал колумнист Брент Иствуд.

За основу техники инженер взял гусеничный трактор Caterpillar D8, обшил его тонкими листами стали и добавил шесть пулеметов, торчащих в разные стороны. Орудия не имели твердого крепления под собой, от вибрации они постоянно заклинивали.

Самодельный танк часто переворачивался в канавах из-за высокого центра тяжести, а также почти прекращал движение, чтобы просто сменить передачу.

«Просто стройте что-то, и все. Не берите чертежи, не смотрите на техническую часть, а продолжайте строить. Так у вас получится худший танк, какой можно придумать», — написал Иствуд.

По мнению автора статьи, этому танку как нельзя лучше подходит название «ад на колесах», сообщил Nation News.

Ране стало известно, что на вооружение Сухопутных войск РФ в 2022 году поступит около 400 танков.