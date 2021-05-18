Модернизированный Ми-28 «Ночной охотник» покажут на МАКС-2021 в Жуковском

Модернизированный вертолет Ми-28НМ («Ночной охотник») покажет элементы сложного пилотажа на Международном авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Об этом «Интерфаксу» сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Ми-28НМ примет участие в групповом пролете российской техники. Также зрители смогут увидеть демонстрационный полет с пилотажными элементами, которые применяются в реальном воздушном бою, сообщили в пресс-службе.

Вертолет Ми-28НМ разработан для поддержки десантных, мотострелковых и разведывательных подразделений.

Его модернизация началась в 2009 году. Сейчас на вертолет установили новое высокоточное оружие, комплекс для противодействия системам ПВО, прозрачную кабину, локатор с круговым обзором и современную систему управления.

Также на «Ночной охотник» поставили новые двигатели и модернизировали несущий винт, что увеличило скорость вертолета.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, изменения в Ми-28НМ коснутся и его экспортной версии. Ей интересуются страны Ближнего Востока, Африки и Азии, а также другие потенциальные покупатели.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля. Авиасалон состоится в 15-й раз.